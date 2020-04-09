Ключевой фигурант скандала с Моникой Левински умерла в США

Бывшая сотрудница Пентагона Линда Трипп, входившая в число ключевых фигурантов скандала вокруг внебрачной связи 42-го президента США Билла Клинтона с Моникой Левински, умерла в возрасте 70 лет, сообщили СМИ.

Как передает CNN, родственники Трипп уточнили, что у нее несколько дней назад был диагностирован рак поджелудочной железы. Ранее ее лечили от рака молочной железы, передает РИА «Новости».

Трипп, будучи подругой Левински, в 1997 году тайно записала на пленку телефонные разговоры с ней. Во время этих продолжительных бесед последняя рассказала о своей интимной связи с Клинтоном. Трипп впоследствии передала записи спецпрокурору Кеннету Старру, что позволило начать процедуру импичмента Клинтона.

Трипп позже обвиняли в том, что она воспользовалась доверием подруги. Левински заявляла, что ненавидит ее. Сама Трипп не раз отмечала в интервью, что не сожалеет о своем поступке.

Левински написала в Twitter: «Независимо о того, что было в прошлом, после того, как я узнала, что Линда тяжело больна, я надеюсь, что она поправится. Я не могу представить, как тяжело сейчас ее семье».

Напомним, сначала президент Клинтон публично отрицал роман с Левински, однако затем был вынужден признать, что имел с ней отношения. В 1998 году Клинтону был вынесен импичмент.

Сам Клинтон в передаче телеканала CBS «60 минут» сообщил, что вступил в интимную связь с Левински по «самой ужасной из возможных причин – просто потому, что я мог».