Российские ученые решили отследить эволюцию коронавируса

Ученые Федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) СО РАН, на базе которого проводится тестирование анализ-образцов на коронавирус, намерены расшифровать его геном, чтобы впоследствии отследить темпы эволюции вируса, сообщил завлабораторией моделирования и мониторинга инфекций центра Кирилл Шаршов.

Лаборатория ФИЦ ФТМ на прошлой неделе приступила к тестированию биоматериалов на коронавирус после получения разрешения Роспотребнадзора на использование тест-системы «Вектор-Бест», которая имеют высокую чувствительность выявления вируса.

«Мы исследуем зашифрованные образцы. В будущем мы надеемся, что мы сможем расшифровать геном, я знаю, что это сделано уже несколько раз. В дальнейшем, когда мы будем иметь какую-то выборку таких образцов, мы сможем делать заключение о темпах изменения эволюции этого вируса, маркерах его свойств. Например, маркерах, которые ответственны за устойчивость к определенным препаратам. Вся эта информация впоследствии будет использована для разработок, в том числе, биологических моделей для тестирования препаратов», – передает ТАСС слова Шаршова.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев отметил, что лаборатория ФИЦ ФТМ одной из первых в России получила разрешение Роспотребнадзора на проведение тестирования анализ- образцов, на основе которых и будет производиться расшифровка генома.

«В настоящее время несколько сотен тестов уже проведено, в ближайшее время институт выйдет на производительность более 700 тестов в сутки – это вместо с существующими возможностями у регионального Минздрава –полностью закроет потребность на проведение таких тестов», – рассказал Васильев.

Специалисты из петербургского НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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