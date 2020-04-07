В МЧС рассказали, как уберечься от коронавируса после прогулки

МЧС дало рекомендации, как уберечь себя от коронавируса после возвращения домой с улицы в период пандемии.

Вернувшись домой, следует поменять одежду и вымыть обувь, промыть горло и нос, умыть глаза и лицо, передает РИА «Новости».

«Надо утилизировать использованные средства индивидуальной защиты (маску и перчатки), положив их в отдельный целлофановый пакет», – рекомендовали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что следует тщательно вымыть руки с мылом под теплой водой в течение не менее 20 секунд. Также россиянам напомнили, что при режиме самоизоляции дом можно покидать, если есть прямая угроза жизни и здоровью людей.

Также можно выходить на улицу для получения экстренной медицинской помощи, на работу, за продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости в ближайшие магазины или аптеки. Покидать жилище можно для того, чтобы вынести мусор или для выгула домашних животных.

В России число инфицированных достигло 6 тыс. 343 человек, за последние сутки подтверждено 954 новых случая заражения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД