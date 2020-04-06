В России зафиксировано 954 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 954 новых случая заражения коронавирусом нового типа в 49 регионах, умерли два человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

«Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6 тыс. 343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксировано 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек», – говорится в сообщении оперштаба Москвы.

Впервые диагноз поставлен в Республике Карелия.

Наибольшее число новых случаев коронавируса обнаружили в Москве – 591. В Московской области выявлено 82 новых случая, в Петербурге – 35, в Республике Коми – 31, в Татарстане – 16.

За сутки по России полностью выздоровел 51 человек.

Сообщается, что почти 85% заболевших младше 65 лет, в том числе 30 детей.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 4 тыс. 484 заболевших.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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