Вирусолог назвал срок появления вакцины от коронавируса для широкого применения

Вакцина от коронавируса для широкого применения появится не раньше осени, сообщил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. По его словам, к этому времени эпидемия сойдет на нет.

«К тому времени, когда разработают вакцину от коронавируса и проведут все испытания, эпидемии уже не будет. Я думаю, что это произойдет не раньше осени», – заявил профессор в комментарии Ura.ru.

По словам специалиста, для массового использования вакцины требуются длительные испытания: доклинические и клинические. Сначала ее тестируют на животных, затем на небольшой группе людей, далее количество человек увеличивают.

Профессор допустил, что в будущем коронавирус может видоизменяться. Но, несмотря на это, вакцинация имеет шансы на успех. «Мы не знаем, как поведет себя коронавирус. Возможно, он начнет мутировать, подобно гриппу. Это покажет только практика. Однако уже сейчас есть вакцины для профилактики коронавируса у животных. И они успешно используются», – сказал Альтштейн.

По его информации, существуют вакцины от инфекционного бронхита, возбудителем которого является коронавирусная инфекция. Ими успешно прививают птиц. Аналогичные вакцины есть для телят. Это значит, что вакцинация людей тоже может показать хорошие результаты.

Альтштейн добавил, что в настоящий момент изобретением вакцины занимаются многие ученые по всему миру, существуют уже десятки разработок, которые предстоит испытать.

Ранее профессор Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), доктор биологических наук Анча Баранова, написавшая книгу «Коронавирус. Инструкция по выживанию», сказала, когда, по ее мнению, появится вакцина от заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД