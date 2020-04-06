Автор первой в России книги о коронавирусе назвала срок появления вакцины

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Колоссальные убытки несет российская экономика из-за падения цен на свой основной экспортный товар – сырую нефть. Однако у нашей страны есть еще ряд товаров, пользующихся спросом на мировом рынке. Что это за товары и в какой мере их продажа способна поддержать и бюджет, и производителей?  Подробности...
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Как Москва сидела на карантине при царях и императорах

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Сергей Собянин уже неоднократно хвалил москвичей за прилежное соблюдение режима самоизоляции. Однако в прошлом карантин не раз доводил главные города России до бунтов. Отражать эпидемии у нас умели с царских времен, изобретая ограничения для подданных в режиме реального времени. Но иногда от этих мер становилось только хуже.  Подробности...
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Как совместить борьбу с коронавирусом с интересами экономики

Курьеры остаются частью кровеносной системы российской экономики даже в период угрозы пандемииФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны – нецелесообразно». Эти слова президента России как нельзя лучше иллюстрируют необходимость взвешенно подходить к эпидемиологическим ограничениям. В каких случаях эти ограничения явно излишни? Подробности...
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Коронавирус меняет преступность

Коронавирус поставил полицию в новое положениеФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

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К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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              Автор первой в России книги о коронавирусе назвала срок появления вакцины

              6 апреля 2020, 12:01

              Текст: Ольга Никитина

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              Профессор Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), доктор биологических наук Анча Баранова, написавшая книгу «Коронавирус. Инструкция по выживанию», сказала, когда, по ее мнению, появится вакцина от заболевания.

              В комментарии «Ридусу» она заявила, что вакцина будет к следующему году. Однако пока, по ее словам, непонятно, будет ли это «вакцина на всю жизнь». «Потому что в принципе можно сделать вакцину сильнее, чем сама инфекция, но удастся ли это сделать, мы не знаем. В хорошем случае одной такой вакцины будет хватать на всю жизнь, а в стандартном случае вакцина будет требовать ревакцинации, мы будем в такой же ситуации, как по гриппу. Потому что каждый год-два нужно будет делать прививку от коронавируса», – объяснила она.

              Профессор рассказала, что вакцина делается сразу в нескольких странах и это очень хорошо, поскольку в каждой стране испытывается своя комбинация и впоследствии можно будет выбрать лучшее, сравнить.

              По ее словам, безопасность китайской, американской и британской вакцин уже испытывается на людях. «Испытания на добровольцах второй фазы – понять, защищает ли вакцина – это более длительная вещь. Естественно, она месяцы может занять. Потому что у нас должно возникнуть какое-то количество натуральных инфекций в группе с контрольными. А затем пойдет процесс масштабирования», – добавила Баранова.

              Как пояснила специалист, когда вакцина станет доступной для людей, это не значит, что она будет доступна «для всего земного шара в одну и ту же минуту». Сначала в каждой стране будут вакцинированы наиболее подверженные заболеванию группы. В первую очередь, это медработники.

              Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что доклинические исследования российской вакцины от коронавируса, проведут до 22 июня, после чего будут начаты клинические исследования на людях. 

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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