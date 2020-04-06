Автор первой в России книги о коронавирусе назвала срок появления вакцины

Профессор Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), доктор биологических наук Анча Баранова, написавшая книгу «Коронавирус. Инструкция по выживанию», сказала, когда, по ее мнению, появится вакцина от заболевания.

В комментарии «Ридусу» она заявила, что вакцина будет к следующему году. Однако пока, по ее словам, непонятно, будет ли это «вакцина на всю жизнь». «Потому что в принципе можно сделать вакцину сильнее, чем сама инфекция, но удастся ли это сделать, мы не знаем. В хорошем случае одной такой вакцины будет хватать на всю жизнь, а в стандартном случае вакцина будет требовать ревакцинации, мы будем в такой же ситуации, как по гриппу. Потому что каждый год-два нужно будет делать прививку от коронавируса», – объяснила она.

Профессор рассказала, что вакцина делается сразу в нескольких странах и это очень хорошо, поскольку в каждой стране испытывается своя комбинация и впоследствии можно будет выбрать лучшее, сравнить.

По ее словам, безопасность китайской, американской и британской вакцин уже испытывается на людях. «Испытания на добровольцах второй фазы – понять, защищает ли вакцина – это более длительная вещь. Естественно, она месяцы может занять. Потому что у нас должно возникнуть какое-то количество натуральных инфекций в группе с контрольными. А затем пойдет процесс масштабирования», – добавила Баранова.

Как пояснила специалист, когда вакцина станет доступной для людей, это не значит, что она будет доступна «для всего земного шара в одну и ту же минуту». Сначала в каждой стране будут вакцинированы наиболее подверженные заболеванию группы. В первую очередь, это медработники.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что доклинические исследования российской вакцины от коронавируса, проведут до 22 июня, после чего будут начаты клинические исследования на людях.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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