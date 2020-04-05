Россия призвала Австрию доказать заявление о «дезинформации» по COVID-19

Посольство России в Австрии прокомментировало утверждение главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва якобы распространяет дезинформацию о коронавирусе.

В посольстве заявили, что «было бы интересно увидеть хотя бы одно подтверждение этому голословному обвинению», передает РИА «Новости» со ссылкой на APA.

Российские дипломаты подчеркнули, что борьба с дезинформацией о коронавирусе является одной из приоритетных задач оперативного штаба при кабмине России.

Москва выразила сожаление в связи с тем, что СМИ в Европе все чаще публикуют недостоверную информацию о ситуации с распространением коронавируса в России. Европейские СМИ публикуют материалы, которые основаны на слухах и недостоверных источниках.