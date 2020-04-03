Стилист: После самоизоляции россияне начнут кардинально менять внешность

Для россиян не будет трагедией, если они чуть больше месяца не будут посещать салоны красоты, но как только режим самоизоляции закончится, все ринутся приводить себя в порядок, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт моды, телерадиоведещий, стилист Владислав Лисовец.

Из-за ситуации с распространением китайского коронавируса президент Владимир Путин продлил россиянам нерабочие дни без потери заработной платы до конца апреля. В связи с этим не будут функционировать салоны красоты и парикмахерские еще в течение месяца.

«На самом деле я не думаю, что если салоны красоты будут закрыты месяц или чуть больше, то это будет какая-то серьезная трагедия для россиян. Это не такой большой срок, чтобы наши волосы отрасли по самую поясницу. За полтора месяца они отрастают совсем ненамного. Конечно, мы все будем выглядеть не совсем симпатичными, но сейчас и не то время, чтобы думать только о красоте», – говорит Лисовец.

Эксперт отмечает, что люди, которые умеют ухаживать за волосами, делать себе маникюр и прочее, будут успешно практиковать все это на дому.

«Думаю, что как только все откроется, все ринутся приводить себя в порядок, если будут деньги. За время самоизоляции им так надоест свое отражение, что они пойдут в салоны и точно будут что-то кардинально менять. Потому что за месяц, находясь в одной и той же комнате, человек устает и хочет перемен, которые можно осуществить с помощью внешнего вида», – рассказывает Лисовец.

Ранее историк моды и телеведущий Александр Васильев заявил СМИ, что по окончании пандемии коронавируса мода сильно изменится, поскольку сейчас у россиян нет возможности ходить в салоны красоты. Он полагает, что закончится эра гламура: станут популярны длинные волосы и бороды.