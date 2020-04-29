Британия вышла на третье место по числу смертей от коронавируса

Британия вышла на третье место в мире по числу смертей, вызванных коронавирусом, число зарегистрированных летальных исходов в стране превысило 26 тыс. человек, заявил глава МИД страны Доминик Рааб.

«Мы включили в статистику в общей сложности дополнительные 3 811 смертей», – сказал глава ведомства, передает ТАСС.

С 29 апреля статистика британского минздрава планирует учитывать умерших не только в больницах, но и в домах престарелых, хосписах и у себя дома.

«К сожалению, сегодняшние цифры показывают, что по сравнению с данными за прошлые сутки в стране умерло еще 765 пациентов с коронавирусом», – констатировал министр.

Из-за изменения методики подсчета за одни сутки количество погибших с коронавирусом в Британии выросло с 21 678 человек до более 26 тыс. По этому показателю Британия теперь уступает США и Италии.

Ранее в Британии сообщили о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с болью в животе и проблемами с сердцем, что может быть связано с коронавирусом.