Названы ошибки при обработке поверхностей от вирусов

Обеззараживание поверхностей является одной из эффективных мер в борьбе с распространением нового коронавируса, которую большинство людей выполняют неправильно, рассказал специалист по биологической дезинфекции из Австралии Кори Чалмерс.

По мнению эксперта, наибольшая эффективность в удалении вирусов достигается при сочетании очистки поверхности и дезинфекции. То есть сначала поверхность нужно обработать с помощью мыльной тряпки, а затем дезинфицировать с помощью специальных средств, пишет «Российская газета», ссылаясь на Business Insider.

Это делается для того, чтобы дезинфицирующий состав проник на поверхность без микробной биопленки.

Чалмерс отметил, что для лучшего результата «мыльную тряпку сначала надо сложить в четыре части и переворачивать после обработки конкретной поверхности».

Также не рекомендуется протирать одной тряпкой все предметы в доме – вместо пользы это поспособствует лишь распространению микробов. После каждого применения ткань лучше тщательно прополоскать или же использовать плотные бумажные полотенца.

Дезинфицирующее средство сразу вытирать нельзя. Как отмечает эксперт, таким составам необходимо в среднем около 10 минут для полной инактивации вирусов.

Напомним, специалисты Института проблем химической физики в России создали высокоэффективный антисептический препарат с антимикробной активностью и низкой себестоимостью.

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