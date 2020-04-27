Российские ученые создали дешевый и эффективный антисептик

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27 апреля, понедельник | Последнее обновление — 14:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Торгующие поддельными пропусками лжеполицейские задержаны в Москве
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США объявили новую энергетическую войну России
Украина объявила России войну в «Википедии»
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Преемником Ким Чен Ына может стать женщина
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Инициаторы развала СССР поздно опомнились
Никита Коваленко, политический обозреватель
Престарелым экс-лидерам независимых республик очень не хочется уходить в историю полными негодяями. Вот они и ищут, как оправдаться и на кого переложить ответственность за то, что они натворили, развалив Советский Союз. Подробности...
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Бодипозитив ведет к деградации общества
Дмитрий Грунюшкин, писатель
На фоне всеобщей изоляции и сопутствующего ей привеса с новой силой зазвучали голоса «бодипозитивщиков» – полюби себя таким, какой ты есть, не унижай себя заботой о формах. Ешь, толстей, наслаждайся жизнью. Но так ли безобидна эта философия? Подробности...
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Тайная жизнь Даниэля Дефо
Владимир Можегов, публицист
26 апреля исполняется 360 лет со дня рождения Даниэля Дефо – одного из самых известных писателей Нового времени. Суммарный тираж «Робинзона Крузо» уступает, наверное, лишь Библии. Но что мы знаем об этом человеке? Подробности...
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Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»
В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности ОрелПодробности...
Россия борется с коронавирусом
По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчинПодробности...
Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин
В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очередиПодробности...
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