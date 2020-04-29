В Москве рухнул спрос на коворкинги

В Москве спрос на услуги коворкингов упал на 95% в связи с карантинными ограничениями, так как «текущие клиенты заняли выжидательную позицию», говорится в исследовании Национальной Ассоциации офисных операторов и коворкингов.

Падение спроса констатировали 95,7% респондентов. Первыми покинули коворкинги физлица, фрилансеры и ИП. По данной категории клиентов расторгнуты практически все контракты. Расторжение арендных контрактов с юридическими лицами по разным площадкам составляет от 20 до 80%, сообщает «Интерфакс».

Президент ассоциации Татьяна Шараева отметила, что «лишь 4,3% опрошенных уверяют, что количество запросов увеличилось, но в большинстве случаев, заявки ориентированы на посткризисный период».

Гораздо менее устойчивыми оказались коворкинги, работающие с маленькими клиентами и более гибкими условиями.

Ранее самоизоляция открыла многим работодателям глаза на экономические преимущества работы сотрудников в удаленном режиме. Так, газета ВЗГЛЯД прогнозировала появление большого числа коворкингов в спальных районах Москвы после окончания вспышки коронавируса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД