Титов попросил Мишустина не отключать предприятия от ЖКХ за долги

Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил главу российского правительства Михаила Мишустина запретить взыскивать неустойку по платежам за коммунальные ресурсы с предприятий, пострадавших от распространения коронавируса, и запретить отключать их от услуг ЖКХ за долги.

«Титов предлагает запретить взыскивать неустойку (штрафы, пени) по платежам за коммунальные ресурсы с предприятий, пострадавших от распространения инфекции, а также запретить отключать их от услуг ЖКХ за долги», – говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена, передает РИА «Новости».

Омбудсмен напомнил, что ранее в связи с распространением коронавируса правительство приняло аналогичные меры в отношении граждан, запретив до января 2021 года взыскивать с них неустойку за несвоевременную или неполную оплату жилищно-коммунальных услуг и отключать их. Документ также приостанавливает право поставщиков коммунальных ресурсов на взыскание штрафов с управляющих компаний.

Титов считает, что следует распространить эти меры и на пострадавшие предприятия, которые несут большие убытки из-за действия ограничительных мер и не в состоянии исполнять свои обязательства по платежам в полном объеме. Бизнес-омбудсмен предлагает предоставить предприятиям пострадавших отраслей рассрочку по уплате коммунальных платежей за 2020 год.

Кроме того, по его мнению, следует до конца года отказаться от требований авансовых платежей без согласия предпринимателей и заморозить действующие энерготарифы на 2020-2021 годы.

Также Титов предложил правительству разработать и принять программу льготного кредитования ресурсоснабжающих организаций, чтобы компенсировать им выпадающие доходы от мер поддержки пострадавших субъектов предпринимательской деятельности.

В понедельник Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что по мере улучшения ситуации с распространением коронавируса следует рассмотреть поэтапную отмену ограничений работы предприятий. Также Мишустин утвердил правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу.