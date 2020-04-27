Мишустин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений для бизнеса

По мере улучшения ситуации с распространением коронавируса следует рассмотреть поэтапную отмену ограничений работы предприятий, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

«По мере того, как обстановка будет меняться к лучшему, надо будет рассмотреть поэтапную отмену ограничений на деятельность отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей», – сказал Мишустин, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что правительство приняло всю необходимую нормативную базу для начала реализации второго антикризисного пакета мер поддержки экономики и граждан в условиях распространения коронавируса, передает ТАСС.

Одновременно Мишустин сообщил о подготовке третьего пакета мер для поддержки экономики. «Правительство уже сейчас готовит третий пакет мер, который будет направлен на восстановление нормального ритма работы экономики», – сказал премьер, поручив Минэкономразвития «проработать все предложения, свести (их) и 30 апреля представить их в правительство».

Премьер также заявил, что барьеры, мешающие добросовестным предпринимателям получать помощь от государства в период распространения коронавируса, должны быть устранены. По его словам, «для этого правительство приняло решение, что компании, которые в силу разных обстоятельств имеют зачастую техническую задолженность по налогам и страховым взносам, смогут претендовать на субсидию, если в сумме такая задолженность не превышает 3 тыс. рублей».

Премьер напомнил, что для компаний из пострадавших от эпидемии отраслей предусмотрены безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ на каждого сотрудника.

Кроме того, правительство увеличит срок уплаты штрафов компаниями. «Увеличим срок уплаты ранее начисленных административных штрафов для малых и средних предприятий с 60 до 180 дней», – сказал Мишустин.

Он попросил министерство экономического развития и другие профильные ведомства до 19.00 27 апреля внести в правительство сводный законопроект, который отражал бы эти и другие моменты. «Мы должны рассмотреть его между майскими праздниками, чтобы внести в Государственную думу к моменту возобновления ее работы», – заявил премьер.

Также глава правительства заявил, что в списки системообразующих компаний могут попасть и ряд предприятий в сфере здравоохранения и культуры. «Сейчас рассматривается возможность включения в эти списки ряда предприятий здравоохранений и культуры. Прошу эту работу ускорить», – сказал он.

В то же время Мишустин утвердил правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. «Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», – говорится в тексте постановления на сайте правительства.

За последние сутки в России подтверждено 6 тыс. 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На утро 27 апреля в России всего зарегистрировано 87 тыс. 147 случаев коронавируса в 85 регионах. Таким образом Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом.