Память убитого россиянина Дмитрия Ганина почтили в Эстонии

Российские дипломаты и активисты почтили память россиянина Дмитрия Ганина, убитого в ходе протестов против переноса «Бронзового солдата» в 2007 году, сообщило посольство России в Таллине.

Посольство сообщило в Facebook, что «в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне российские дипломаты и соотечественные активисты возложили цветы на могилу Дмитрия Ганина».

Российская сторона обвинила правоохранителей Эстонии в том, что они «под предлогом истечения срока давности» положили «расследование убийства гражданина России «под сукно». Однако Москва «будет продолжать добиваться справедливости и привлечения к ответственности виновных в этом злодеянии».