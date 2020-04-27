В ответ на жалобы Валуев предложил футболисту уехать в «солнечную Лумумбу»

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал слова вратаря футбольного клуба «Крылья Советов» Евгения Фролова, который пожаловался на действия властей, направленные на борьбу с коронавирусом.

Как заявил Валуев, он не понимает, что «произошло у этого человека и в каком месте» тот является «рабом». Жалобы Фролова Валуев назвал «словами без аргументации», отметив, что «та самая власть, которая держит его под колпаком, платит ему деньги».

«Что не соответствует закону о том, что клубы должны сами искать эти денюжки», – приводит слова Валуева «Чемпионат».

Валуев отметил, что заявления Фролова «про оплату налога или штрафа вовремя» не соответствуют действительности, ведь есть «льготное время, когда можно оплатить лишь процент от штрафа». Кроме того, Валуев предложил «не совершать правонарушения, чтобы штрафы не пришлось платить».

Как подчеркнул депутат, если «не платишь налогов, то кислород перекрывают, и, например, ты не можешь выехать за границу».

«Может, Фролов хотел привести в пример другие страны, где так не делают? Ну, в какой-то солнечной стране Лумумбе так не поступают. Тогда надо ехать в Лумумбу и жить свободной жизнью, ездить с безумной скоростью, не платить алиментов», – сказал Валуев, предложив футболисту «найти такую свободную во всех отношениях страну и ехать жить как хочется».

«Что касается его слов про чипизацию, то человек сегодня сам добровольно себя чипировал», – добавил Валуев, пояснив, что у Фролова «вряд ли смартфон за полторы тысячи рублей, которыми часто пользуются пенсионеры, но даже с такими телефонами можно узнать место расположения владельца телефона».

Фролов утверждал, что «во многих странах помогают своим гражданам, помогают бизнесу», но в России этого якобы не происходит. В качестве примера он предлагает «взять Америку, Европу». Также он пожаловался на штрафы за нарушение правил карантина, заявив, что в Эстонии, например, таких мер не приняли. Кроме того, его возмутило, что «перекрывают банковские счета, могут деньги снять без твоего ведома», если не был оплачен штраф, Sports.ru. На ваш взгляд Пришло ли время в вашем регионе ослабить ограничительные меры из-за коронавируса? Надо отменить полностью

Можно ослаблять постепенно

Оставить все как есть

Надо ужесточить меры

Напомним, жители Италии, Испании и США рассказали о штрафах за нарушение карантина. В России Минфин по предложению президента внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%, глава российского государства Владимир Путин предложил предоставлять малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства, которую можно будет направить на зарплаты сотрудников. Отметим, что по словам доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Ивана Коновалова, в России смертность от коронавируса значительно ниже, чем в других странах, благодаря оперативно принятым мерам. Врач отметил, что многие страны Западной Европы достаточно поздно начали вводить какие-либо ограничения.

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