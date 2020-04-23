Жители Италии, Испании и США рассказали о штрафах за нарушение карантина

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Коронавирус может оставить кинотеатры без работы и после карантинаФото: Артур Лебедев/РИА Новости
«Когда бизнесу разрешат открыться, то рестораны, наверное, начнут удивлять посетителей новыми изысками, другие – скидками. А что делать нам, киношникам? Меня очень беспокоит, что мы будем показывать в кинотеатре и придут ли люди», – переживает директор омского кинотеатра «Вавилон» Борис Собко. Он рассказал, как ему удается удержать коллектив и почему самое страшное для кинобизнеса начнется после снятия карантина. Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Чем человечество обязано ВОЗ

ВОЗ выполняет роль мозгового центра, вырабатывающего рекомендации по борьбе с болезнями на международном уровнеФото: Denis Balibouse/Reuters
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Литву заставили оправдать «тайного агента Москвы»

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Литовский суд вынужден был вчистую оправдать экс-президента страны Роландаса Паксаса по делу о «коррупции» и «торговле политическим влиянием». Бывшего главу государства обвиняли в том, что он якобы согласился принять взятку в 15 тысяч евро. Реальная подоплека судебных преследований в том, что политик является сторонником дружеских отношений Литвы с Россией. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
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Смерть Ким Чен Ына вызовет хаос в ядерной стране

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Если слухи о смерти Ким Чен Ына окажутся правдой, то сонм правозащитников и политиков встретит эту новость с ликованием. В отличие от экспертов и государственных деятелей, которые прекрасно понимают катастрофические последствия этого ухода. Подробности...
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              Жители Италии, Испании и США рассказали о штрафах за нарушение карантина

              23 апреля 2020, 20:24

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Граждане Италии, Испании и США рассказали, как в их странах наказывают нарушителей карантина, введенного в связи пандемией коронавируса.

              В Испании уже несколько месяцев введен режим чрезвычайной ситуации. Жительница Барселоны Марьяна Кордина рассказала, что все крупные города на карантине, а граждане не могут передвигаться в соседние районы, пишет «Вечерняя Москва».

              «Только в каких-то экстренных случаях можно выехать или заехать в Барселону. На границе населенного пункта стоит полиция, останавливает водителей, проверяет документы и узнает цель поездки. Ездить на личном транспорте разрешено только поодиночке, непозволительно перемещение вдвоем даже на улице. За такое нарушение можно получить штраф от 600 евро», – сказала она.

              Она отметила, что подобный случай произошел с ее знакомыми – семейная пара направлялась в магазин, однако их остановили и попросили объяснений.

              «Ответ не устроил полицейских, и они оштрафовали их на 600 евро. Но есть и положительный бонус: в случае оплаты штрафа в течение 15 дней нарушитель получает 50-процентную скидку, то есть можно платить 300», – рассказал девушка.

              По ее словам, предвзятость полиции иногда доходит до абсурда – могут предъявить претензиик тем, кто добросовестно соблюдает все правила безопасности на улице.

              «Например, вы возвращаетесь из ближайшего к вашему дому магазина, а вам навстречу идут полицейские. Они могут попросить вас показать документы, они вправе проводить досмотр вас и ваших личных вещей, и, если им покажется, что вы мало продуктов набрали, они подумают, что вы возвращаетесь не из магазина, а с прогулки и преследуете нехорошие цели», – пояснила она.

              При этом если в момент выписывания штрафа проявить агрессию или высказать свое несогласие, сумма удваивается до 1200 евро. Отказ предъявить документы карается штрафом от 601 до 30 тыс. евро, а злостных нарушителей самоизоляции ждет лишение свободы от трех месяцев до одного года.

              Нина Ян, жительница Вашингтона, рассказала, что власти официально приказали местным и жителям соседних штатов Мэриленд и Вирджиния оставаться дома. Покидать жилище разрешено в случаях крайней необходимости, в противном случае грозит штраф или лишение свободы.

              «У нас боятся повторения нью-йоркского сценария. В Нью-Йорке уже больше 70 тыс. заболевших и почти две тысячи умерших, а это почти половина от общего показателя заболевших коронавирусом в США», – пояснила Ян.

              Покидать дом американцам разрешено для посещения продуктовых магазинов, обращения в медпункт и выполнения одиночных физических упражнений. На работу ходят медики, сотрудники магазинов, служба такси и доставки, запрещено собираться в группы более десяти человек, в том числе в храмах.

              «Для тех, кто нарушает предписания или отказывается выполнять приказ полиции, предусмотрен штраф – 5 тыс. долларов. А вот если человек ведется себя вызывающе и пытается скрыться от ответственности, его могут отправить в тюрьму на 90 дней, и он уже там будет проводить остаток карантина», – сказала женщина.

              По ее словам, в Вашингтоне такой режим введен вплоть до 24 апреля, в Вирджинии – до 10 июня, в Мэриленде – на неопределенный срок.

              Юлия Чигинцева, жительница итальянского Бадоэра (регион Венето), рассказала, что после первых случаев заражения и смерти от коронавируса в регионе были введены ограничения на передвижения.

              «Поначалу власти объявили карантин, но он был очень мягкий. Горожане не ходили на работу, но зато могли со спокойной душой ходить в бары, шопинг-центры, рестораны. Условие было одно – держаться на расстоянии двух метров. И, конечно, первую неделю никто ничего не соблюдал», – сказала она.

              С 11 марта режим был ужесточен, в режим самоизоляции перешли все. Работают только продуктовые магазины, аптеки и клиники. В апреле началась вторая волна ограничений. Раньше самовольный выход из дома наказывался суммой в 206 евро, теперь штрафы существенно возросли – человека могут наказать на сумму от 2 тыс. до 5 тыс. евро. Чигинцева отметила, что полицейских на улицах много, они работают круглые сутки, вечером ездят по населенному пункту с призывами «сидеть дома».

              За выход из дома тем, у кого есть коронавирус, грозит от одного до 12 лет тюрьмы.

              По данным ВОЗ за 22 апреля, число зараженных коронавирусом в мире возросло почти на 74 тыс. за сутки, это на 9 тыс. меньше, чем число заразившихся 21 апреля.


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