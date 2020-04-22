Коронавирусом в мире за сутки заразились почти 74 тыс. человек

Число инфицированных новым коронавирусом возросло за последние сутки в мире почти на 74 тыс. – на 9 тыс. меньше, чем за предыдущий день, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Число подтвержденных летальных исходов увеличилось за 24 часа более чем на 6 тыс. – почти на 1 тыс. больше, чем днем ранее.

По состоянию на 11.00 мск 22 апреля в мире были зарегистрированы 2 млн 471 тыс. 136 инфицированных и 169 тыс. 006 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 73 тыс. 920, число летальных исходов – на 6 тыс. 058. Больше всего инфицированных и умерших – в Европе: 1 млн 219 тыс. 486 и 109 тыс. 952 соответственно. За сутки число заразившихся там возросло на 32 тыс. 302, а умерших – на 3 тыс. 618, передает ТАСС.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 925 тыс. 291 человек, 44 тыс. 775 умерли. По числу инфицированных (32 тыс. 172) и умерших (2 тыс. 089) за сутки этот регион уступает Европе.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 22 апреля там выявлены 139 тыс. 349 инфицированных и 6 тыс. 326 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ информации о странах, больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 776 тыс. 907. Далее следуют Испания (204 тыс. 178), Италия (183 тыс. 957), Германия (145 тыс. 694), Великобритания (129 048), Франция (116 тыс. 151), Турция (95 тыс. 591), Иран (84 тыс. 802), Китай (84 тыс. 287) и Россия (57 тыс. 999).

За минувшие сутки Иран переместился с девятой на восьмую позицию. Китай, некогда имевший самое большое число заболевших в мире, сейчас занимает девятое место.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД