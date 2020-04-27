Цхинвалу присвоили новое имя на памятные даты

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в понедельник подписал указ об использовании наименования «город Сталинир», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«В целях сохранения исторической памяти и в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, руководствуясь статьей 51 Конституции Республики Южная Осетия, постановляю: 1. Установить в качестве символа города Цхинвал наименование «город Сталинир», используемое наряду с наименованием «город Цхинвал» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Республики Южная Осетия и города Цхинвал, связанным с Великой Отечественной войной; 2. Определить использование наименования «город Сталинир» наряду с наименованием «город Цхинвал» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Республики Южная Осетия и города Цхинвал, связанным с Великой Отечественной войной в следующие дни: а) 9 мая – День Победы; б) 22 июня – День начала Великой Отечественной войны (1941 г.)», – говорится в указе.

Министерствам и ведомствам Республики Южная Осетия, а также администрации города Цхинвал поручено организовать мероприятия в вышеуказанные дни с целью популяризации исторического наименования «город Сталинир».

Государственному комитету информации и печати Республики Южная Осетия поручено организовать информационные кампании в поддержку популяризации исторического наименования «город Сталинир» в вышеуказанные дни, а также широкое информационное освещение мероприятий, предусмотренных п. 3 настоящего указа.

Напомним, Цхинвал в честь Иосифа Сталина был назвал Сталинир в 1934 году. Такое имя город носил до 1961 года.