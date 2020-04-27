Московская биржа открылась ростом

Индекс Мосбиржи утром в понедельник вырос на 1,03% – до 2588,31 пункта, индекс РТС поднялся на 1,21% – до 1094,38 пункта.

Рублевый индекс Мосбиржи и долларовый индекс РТС на старте торгов поднимались на 0,7%, передает РИА «Новости».