Медведчук заявил об осознании на Украине важности сотрудничества с Россией

Улучшение отношения украинцев к России говорит об осознании народом Украины необходимости восстановления отношений между странами, заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя данные социологических опросов.

«Улучшение отношения к России свидетельствует о том, что украинский народ хорошо понимает необходимость сотрудничества между нашими странами, восстановления экономических связей и нормализации отношений», – приводит текст заявления политика ТАСС.

Медведчук привел данные опросов, проведенных ранее Киевским международным институтом социологии, а также российской организацией «Левада – Центр». По данным этих опросов, 54% украинцев хорошо или очень хорошо относятся к России.

«Показатель более чем в 50% сохраняется в течение последнего года, причем тенденция к его росту является устойчивой и наблюдается с 2015 года», – отметил Медведчук.

По его мнению, дальнейший рост числа украинцев, которые позитивно относятся к России, ставит перед украинской властью задачу «следовать чаяниям своих граждан и наполнить реальным политическим содержанием отношения между нашими странами».

Напомним, в начале апреля Медведчук призвал власти Украины отказаться от блокады Донбасса.