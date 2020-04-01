Медведчук призвал власти Украины отказаться от блокады Донбасса

Отказ от блокады Донбасса и санкций против России позволит Украине получить дополнительные доходы и преодолеть экономические последствия карантинных мер с меньшими потерями, заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Рады Виктор Медведчук.

Медведчук привел данные экспертов о том, что если карантинные меры на Украине продлятся до мая и если не будут найдены дополнительные источники роста, то экономика страны потеряет 4% ВВП, а если они продлятся до лета, то потери составят уже 9% ВВП, передает ТАСС.

«Это такое же падение, которое произошло в 2015 году, это крах для экономики в сегодняшней ее ситуации», – подчеркнул глава политического совета ОПЗЖ.

«Мы (Украина – прим. ВЗГЛЯД) должны отменить экономическую блокаду Донбасса, это даст 1,5-2% ВВП, по подсчетам экспертов», – заявил Медведчук в интервью украинским телеканалам.

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«Мы должны отказаться от санкций в отношении России, к которым мы присоединились вслед за Евросоюзом, восстановить экономические отношения с Россией и странами СНГ», – указал политик, излагая детали антикризисного плана партии.

Медведчук добавил, что именно рынок России и СНГ представляет собой перспективное направление для украинского экспорта.

Глава политсовета подчеркнул, что главное в антикризисном плане его партии – сохранить социальные гарантии. «Мы должны обеспечить пенсионеров, инвалидов поставками продовольствия. Мы должны для этих людей обеспечить все социальные выплаты, без лишних бюрократических рогаток для подтверждения тех или иных вопросов, как это сделала Россия», – сказал политик.

Накануне Украина отказалась вести переговоры с Донбассом. Ранее Киев отказался подписывать гарантии соблюдения перемирия в Донбассе.

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