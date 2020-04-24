В РПЦ сочли уместным изобразить первых лиц России и Сталина в главном храме Вооруженных сил

Мозаики с изображением первых лиц государства и Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил России уместны, считает председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин.

«Да, правда, в композиции «Бескровное присоединение Крыма» изображены те лица, которые непосредственно принимали решение о присоединении Крыма. А композиция «Парад Победы» создавалась аутентично – по фотографии. На ней в кадре на заднем плане верховный главнокомандующий советской армией в 1941-1945 гг. Иосиф Сталин. Художественный совет считает эти изображения абсолютно уместными, отображающими историческую правду, из которой произвольно нельзя вырывать страницы», – передает ТАСС его слова.

Калинин отметил, что первые лица государства изображены в мозаике о воссоединении Крыма с Россией, так как в 2014 году за этим стояли «определенные лица, взявшие на себя очень непростое политическое решение, которое будет, может быть, еще кем-то обсуждаться». «Но это было решение народа Крыма, и наши руководители его поддержали, тем самым выполнив эту волю. Поэтому среди народа они изображены», – добавил протоиерей.

Однако, по словам Калинина, не все члены экспертного совета РПЦ согласны с тем, что в храме уместно изображение Сталина. «Не всем это нравится, в том числе и членам художественного совета не всем нравится, может быть, у многих родственники репрессированы были несправедливо, в том числе и у меня. Но из истории страницу эту вырвать мы не можем и не отдать память тому человеку, который во многом служил этой Победе, мы тоже не можем. Поэтому скрепя сердце мы это сделали», – добавил протоиерей.

Кроме того, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов) уточнил, что сюжетные изображения армий допустимы в храмовом зодчестве.

«С точки зрения, согласуется ли с канонами Русской православной церкви – дело в том, что в этом храме есть сюжетные моменты, когда изображают воинов Великой отечественной войны, воинов 1812 года, партизан. Это, в принципе, вещь допустимая», – подытожил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не осведомлен о планах запечатлеть изображение главы государства на стенах строящегося в Кубинке Главного храма Вооруженных сил России.

«Я, к сожалению, не знаю, какие изображения на стенах храма... поэтому я не знаю, насколько эта информация соответствует действительности. Я просто не знаком с этим, с планами и с эскизами внутреннего убранства храма», – отметил он.

Песков посоветовал обратиться в Минобороны и в фонд, который занимается строительством этого храма.

Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу рассказывал о храме, строящемся в подмосковном парке «Патриот» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также о главной иконе храма, созданной по предложению и на средства президента России Владимира Путина.