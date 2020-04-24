Определен способ попадания коронавируса в организм через нос

Международная группа ученых, участвующая в инициативе по исследованию генома человека Human Cell Atlas Lung Biological Network, установила два типа клеток в носу человека, содержащих наиболее высокую концентрацию белков ACE2 и TMPRSS2, с помощью которых вирус SARS-CoV-2 попадает в организм.

Исследование проводилось в рамках международного консорциума Human Cell Atlas, целью которого является изучение всех клеток человека.

Хотя известно, что вирус, вызывающий заболевание COVID-19, использует аналогичный механизм для заражения наших клеток как коронавирус, который вызвал эпидемию SARS 2003 года, точные типы клеток в носу человека ранее определены не были, отмечают участвовавшие в исследовании ученые британского института Wellcome Sanger Institute, передает РИА «Новости».

Чтобы выяснить, какие клетки участвуют в передаче COVID-19, ученые проанализировали данные секвенирования РНК отдельных клеток у неинфицированных людей из 20 различных тканей, изучив клетки легких, носовой полости, глаз, кишечника, сердца и печени. Исследователи стремились выяснить, какие конкретные клетки обладают высокой экспрессией белков ACE2 и TMPRSS2, используемых вирусом для заражения человека.

«Мы обнаружили, что рецепторный белок ACE2 и протеаза TMPRSS2, которые могут активировать проникновение SARS-CoV-2 экспрессируются в клетках различных органов, в том числе в клетках на внутренней поверхности носа. Затем мы выяснили, что в бокаловидных клетках, которые участвуют в выработке слизи, и в реснитчатых клетках в носу содержалось наиболее высокая концентрация обоих белков вируса COVID-19, из всех клеток в дыхательных путях. Это делает данные клетки наиболее вероятным изначальным путем инфицирования для вируса», – заявил ведущий автор исследования Варадон Сунгнак. Отмечается, что расположение данных клеток в носу человека также может способствовать передаче вируса другим людям.

Белки ACE2 и TMPRSS2 были также обнаружены в клетках роговицы глаза и в слизистой оболочке пищевода, подвздошной и толстой кишке. Это указывает на другой возможный путь заражения – через глаза и слезные протоки, а также допускает возможность фекально-оральной передачи вируса.

Авторы отмечают, что на основе данного открытия могут быть сделаны выводы об эффективных методах лечения и диагностики.

В пятницу в штабе сообщили, что «за последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 849 в 82 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений – 2 697 (46,1%)». За сутки скончались 60 пациентов с коронавирусом, за все время – 615 человек. За сутки выписали 677 человек, всего выписаны 5568. Накануне, 23 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4774. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 1075.

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