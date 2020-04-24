Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.

Петиция была создана на популярном сайте change.org. Авторы обвинили телеведущего в том, что в своих передачах он якобы «сеет дух розни и вражды» в российском обществе, крайне однобоко подает информацию, тем самым грубо нарушая журналистскую этику». Кроме того, авторы подозревают его «в стремлении получить итальянское гражданство», хотя Соловьев позиционирует себя как патриота, передает «Ридус».

Соловьев заявил, что относится к петиции и ее популярности спокойно.

«Петиции, создающиеся на change.org – зарубежном ресурсе, где голосовать может кто угодно, в том числе и иностранные граждане, – не внушают никакого доверия. И потом, на телевидении принято голосовать кнопкой. Никто же не заставляет смотреть», – оценил он инициативу.

При этом обращение в Роскомнадзор уже подписали более 55 тыс. человек.

Ранее Владимир Соловьев навсегда выгнал из собственной передачи на канале «Россия 1» украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.