Иран ответил на недовольство США запуском военного спутника

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что нет ни одной международной резолюции, запрещающей Тегерану выводить военные спутники на орбиту.

«Ни одна резолюция не мешает Ирану запускать спутники в космос, обращение США к резолюции 2231 (СБ ООН) неуместно», – цитирует РИА «Новости» заявлении официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

Напомним, в среду СМИ сообщили, что Иран якобы успешно вывел свой первый военный спутник на орбиту. Госсекретарь Майк Помпео призывал СБ ООН рассмотреть запуск Ираном военного спутника на соответствие резолюции 2231.

В Военно-воздушных силах США заявили, что отслеживают два объекта – спутник «Нур» и ступень ракеты «Касед» от космического пуска из Ирана.

МИД России заявил, что запуск Ираном военного спутника не противоречит резолюции Совета безопасности ООН по иранской ядерной программе.