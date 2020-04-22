Волочкова осталась без денег на еду

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о неожиданном для нее списании всех средств с банковской карты в качестве списания долга, о котором, как утверждает балерина, она даже не подозревала.

«Люди добрые, ну что же это происходит?! Сегодня с утра началось… Сегодня с утра мне пришли смс от «Сбербанка» о списании всех денег с моей карты!» – сообщила она на своей странице в Instagram.

По словам балерины, деньги с ее счета были списаны в пользу некоего фитнес-клуба, о существовании которого она прежде не догадывалась. Волочкова посетовала, что ей не удается добиться каких-либо разъяснений, и в настоящее время делом занимается ее адвокат.

«У меня вопросы есть к приставам, которые даже не предупредили о существовании какого-то иска трехлетней давности! Судопроизводство 2017 года, постановление 17 года и списание через три года!» – написала Волочкова, возмутившись, что «так поступают с известным человеком». Она подчеркнула, что судебные приставы не отвечают на ее телефонные звонки.

В комментарии «Комсомольской правде» балерина уточнила, что с карты в общей сложности списали 192 тыс. 500 рублей. «У меня не было никаких долгов и судов. Журналисты постоянно следят за мной, сразу бы вскрылось, если бы за мной числился какой-то долг», – отметила она.

«Видимо, аферисты орудуют. Оставили меня без денег в период пандемии. На карте были отложены деньги на продукты, я хотела заказать еду на период самоизоляции», – добавила балерина.

Ранее Волочкова решила судиться с Большим театром, так как, по ее словам, ей «не дают» пенсию. Волочкова для получения пенсии пытается доказать, что была прима-балериной, а не танцевала в кордебалете.