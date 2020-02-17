Волочкова решила судиться с Большим театром из-за пенсии

Балерина Анастасия Волочкова заявила о решении судиться с Большим театром.

Волочкова пояснила, что «балерины рано уходят на пенсию», сама она стала «пенсионеркой с 38 лет».

«Но у меня нет пенсии. Мне ее не дают в Большом театре», – приводит ее слова «Комсомольская правда».

Как заявила Волочковой, «трудовая книжка там до сих пор лежит», ее «не отдают».

«Я им говорю: «Люди добрые, отпустите меня, пожалуйста. Я уже не танцую в Большом театре с 2003 года», – сказала Волочкова, добавив, что «из принципа» обратилась к адвокату.

Знакомые сказали ей, что пенсия у нее, скорее всего, будет небольшой, но Волочкова «рада любой пенсии, лишь бы ее платили».

Волочкова заявила, что она «человек принципиальный», и напомнила, что является «единственной балериной, кто выиграл» суд у Большого театра в связи с «незаконным увольнением».

«Где же моя пенсия? Знаете, какой ответ от Большого театра получил мой адвокат? Ему там сказали: «Вы сначала докажите, что Анастасия Волочкова не в кордебалете стояла 32-м лебедем, а была солисткой!» Ищем пенсию Волочковой за шесть лет», – сказала она.

В 2016 году Волочкова обвинила сотрудников Большого театра в сводничестве.