Вывозные рейсы из Таиланда, Турции, Саудовской Аравии, Индии запланированы на вторник

Российские граждане, пожелавшие вернуться на родину, во вторник вернутся из Таиланда, Турции, Индии и Саудовской Аравии.

На сайте стопкоронавирус.рф сообщается, что на 21 апреля запланирован перелет из индийского штата Гоа в Казань и из турецкой Антальи в Екатеринбург и Казань.

Также «ЮТэйр» запланировала рейс из Джедды (Саудовская Аравия) в Махачкалу.

Как сообщал ранее Минтранс, «Уральские авиалинии» уже начали перелет по маршруту Бангкок – Сочи – Ростов-на-Дону.

Накануне сообщалось, что российские авиакомпании с 6 апреля выполнили 22 вывозных рейса, в Россию вернулись почти 4 тыс. россиян.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что в первую очередь Россия вывезет из-за рубежа россиян, уехавших из страны в 2020 году.

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