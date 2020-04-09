Мишустин сообщил, кого вывезут из-за рубежа в первую очередь

В первую очередь Россия вывезет из-за рубежа россиян, уехавших из страны в 2020 году, заявил премьер страны Михаил Мишустин.

«В первую очередь мы будем вывозить людей, которые находятся за границей как туристы, а не живут там уже длительное время и интегрированы в местную жизнь, поэтому приоритет отдается тем, кто уехал из России в 2020 году», – передает его слова ТАСС.

Мишустин сообщил, что поручал министерству цифрового развития запустить на сайте Госуслуг специальную форму, где человек может оперативно предоставить о себе все сведения. Форма была запущена 4 апреля, передает РИА «Новости».

«На сегодняшнее утро заполнено более 35 тыс. форм. С учетом того, что одна форма предоставляется на одну семью, то людей гораздо больше», – сказал он.

По словам Мишустина, все россияне, которые пожелают, должны иметь возможность вернуться на родину. Он поручил наладить четкую работу механизма их возвращения.

«Я просил бы Министерство иностранных дел, Минтранс, Росавиацию и «Аэрофлот» наладить четкую работу этого механизма, всем службам необходимо работать строго по алгоритму, который утвержден оперативным штабом, Министерство иностранных дел должно быть активно включено в этот процесс», – сказал председатель правительства.

Мишустин добавил, что кабмин выделит больше средств на помощь находящимся за границей россиянам, если потребуется.

«На время, пока гражданин РФ остается за границей, ему будет выплачиваться помощь. Правительство приняло соответствующее решение, на эти цели уже выделено 500 млн рублей. Надо будет – больше средств будет выделено», – сказал он.

По словам премьера, не должно быть ситуаций при вывозе россиян из-за рубежа, когда посадочный талон аннулируется перед вылетом.

«Просил бы коллег из Минцифры также взаимодействовать, помогать, информировать наших уважаемых представителей МИД, это и послы, и консулы, и так далее, чтобы не было ситуаций, когда кто-то приезжает в аэропорт, а ему дают посадочный талон, который по непонятным причинам перед вылетом аннулируют. Вот это ни в коем случае не должно повторяться», – сказал Мишустин.

Ранее Минтранс предложил наделить Росавиацию полномочиями согласовывать вывоз российских граждан из-за рубежа с помощью бизнес-джетов.

В субботу правительство установило порядок помощи российским гражданам, которые не могут вылететь из-за рубежа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что выделенные правительством для этого деньги поступили в МИД.