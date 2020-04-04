Утвержден порядок помощи застрявшим за границей россиянам

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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Пандемия приведет к столкновению Китая и США

Теперь Китай находится в качественно новом положении и возникает риск столкновения между ним и СШАФото: Sergei Ilnitsy/EPA/ТАСС
Коронавирус уже привел к появлению новых границ в мире. Ситуация усложнится еще больше, когда пандемию удастся преодолеть – усилившиеся за это время страны начнут претендовать на влияние бывших лидеров, считают эксперты клуба «Валдай». Впрочем, по их мнению, ситуация создаст и условия для новой перезагрузки отношений между Россией и США. Подробности...
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Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке. Подробности...
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США провоцируют вторую волну коронавируса

Наличие крупной страны с непогашенной эпидемией – это угроза для всего мираФото: REUTERS/Thomas Peter
Соединенные Штаты и примкнувшие к ним страны Европы помешали Генассамблее ООН принять российский проект резолюции по борьбе с COVID-19, предполагавший прекращение торговых войн и отмену санкций. По мнению экспертов, неспособность Запада пойти на глобальную солидарность ради борьбы с вирусом грозит человечеству новым ростом заболеваемости и гораздо более тяжелыми последствиями пандемии. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Пандемия показала превосходство российской медицины в мире

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Какая вам, нафиг, родина? Чего же это вам не живется в прекрасном далеко? Вирус показал то, что счастливо убывшие не шибко охотно рассказывали и про что некоторые русские СМИ откровенно врут. Подробности...
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Перестаньте повторять мантру про «цифровой лагерь»

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Не надо путать плоское и холодное. Не нравится власть – да на здоровье. Не нравится «цифровой концлагерь» – уходите из сетей, купите дисковый телефон и перестаньте пользоваться платежными инструментами. Подробности...
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Вирус внесет коррективы в американские выборы

Андрей Сушенцов, Программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО МИД России
Коронавирус существенным образом вмешался в ход американской президентской кампании. Экономика США находилась на грани рецессии в начале 2020 года, но именно пандемия стала тем триггером, который запустил непоправимые последствия. Подробности...
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
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              Утвержден порядок помощи застрявшим за границей россиянам

              4 апреля 2020, 19:08

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Правительство установило порядок помощи российским гражданам, застрявшим за рубежом.

              Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций необходимо обеспечить на портале госуслуг запуск и функционирование электронной формы заявления об оказании помощи для нуждающихся, передает ТАСС со ссылкой на постановление правительства.

              Данные планируется направлять в МИД и МВД для проверки и принятия решения об оказании помощи. МИДу надлежит предоставлять списки в Федеральную налоговую службу и Федеральную службу безопасности. Документ вступает в силу со дня опубликования.

              В субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что выделенные правительством деньги для помощи россиянам, застрявшим за рубежом, поступили в МИД.

              Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса объявил, что с 4 апреля временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу россиян на родину.

              Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вывоз россиян из-за границы приостановлен только на два дня, такая пауза нужна для формирования графика рейсов по возвращению сограждан из-за границы.


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