Нигде в мире юбилей философа Канта не отмечается с таким размахом, как в России. Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.8 комментариев
Глава Калужской области опроверг сообщения о взрывах на нефтебазе
Взрывов цистерн на нефтебазе в Людиново Калужской области после падения беспилотников не было, повреждения получила лишь обшивка резервуара, заявил губернатор региона Владислав Шапша.
Сообщение о взрывах, которое распространяется в социальных сетях, он назвал недостоверной информацией, передает ТАСС.
«В результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара. Разрушений и пожара в месте падения не было», – написал губернатор.
ранее ПВО сбила три беспилотника у нефтебазы в Калужской области.