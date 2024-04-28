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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева На «передке» есть только сейчас

    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

    12 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Прекращение транзита газа через Украину на руку России

    Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

    11 комментариев
    28 апреля 2024, 16:26 • Новости дня

    Глава Калужской области опроверг сообщения о взрывах на нефтебазе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Взрывов цистерн на нефтебазе в Людиново Калужской области после падения беспилотников не было, повреждения получила лишь обшивка резервуара, заявил губернатор региона Владислав Шапша.

    Сообщение о взрывах, которое распространяется в социальных сетях, он назвал недостоверной информацией, передает ТАСС.

    «В результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара. Разрушений и пожара в месте падения не было», – написал губернатор.

    ранее ПВО сбила три беспилотника у нефтебазы в Калужской области.

    27 апреля 2024, 20:18 • Новости дня
    ЕС призвал Россию отменить решение по Bosch и Ariston

    В ЕС отреагировали на решение о передаче во временное управление компаний из Европы

    Tекст: Кристина Цыцура

    Европейский союз выступил с требованием к России пересмотреть решение о передаче под временное управление активов ряда немецких и итальянских компаний, об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу внешнеполитической службой ЕС.

    «Евросоюз призывает Россию отменить эти меры и найти взаимоприемлемые решения в сотрудничестве с затронутыми европейскими компаниями», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    Напомним, что 27 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российских «дочек» компаний Ariston и BSH Hausgerate (марки – Bosch и Siemens).

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему было принято такое решение и стоит ли Москве реагировать на недовольство им в западных странах.

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    27 апреля 2024, 17:07 • Новости дня
    В США обнаружили погубившую все великие империи проблему

    WP: США могут повторить судьбу Римской империи, если не решат свои проблемы

    В США обнаружили погубившую все великие империи проблему
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США могут повторить судьбу Римской империи и других великих держав, если не решат свои внутренние проблемы, заявил колумнист газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус.

    Он прокомментировал доклад аналитического центра RAND (деятельность признана нежелательной на территории РФ), заказанный одной из структур Пентагона. В докладе проводится анализ исторических примеров падения великих держав, таких как Римская империя, Османская империя и Советский Союз, передает Lenta.ru.

    Автор доклада отмечает, что все эти империи пали из-за внутренних проблем, таких как политическая нестабильность, экономический спад и социальные волнения. Игнатиус пишет, что США сейчас также сталкиваются с этими проблемами.

    «Подумайте об Испании Габсбургов, Римской, Османской и Австро-Венгерской империях или Советском Союзе. Когда великие державы теряли позиции превосходства или лидерства из-за внутренних факторов, они редко обращали эту тенденцию вспять», – указал автор.

    Игнатиус добавил, что Соединенные Штаты все еще могут поменять тенденцию и удержать свой статус великой державы. Однако он подчеркнул, что для этого «американцам необходимо объединиться» для решения проблем и найти новых политических лидеров, которые могут объединить страну.

    Ранее журналист Такер Карлсон также предупреждал, что США может грозить судьба Римской империи, поскольку одной из причин ее падения стало присутствие неграждан в легионах.

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    27 апреля 2024, 19:23 • Новости дня
    В ФРГ отреагировали на призыв Китая к расследованию подрыва «Северных потоков»

    МИД ФРГ ушел от ответа на призыв Китая к расследованию подрыва «Северных потоков»

    В ФРГ отреагировали на призыв Китая к расследованию подрыва «Северных потоков»
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Германии стандартным ответом отреагировало на призыв КНР к скорейшему началу международного расследования под эгидой ООН теракта на газопроводе «Северный поток».

    В МИД ФРГ в ответ на просьбу прокомментировать инициативу Китая заявили, что расследование подрыва «Северных потоков» уже ведется генеральной прокуратурой Германии, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что этот ответ является стандартным за все время расследования инцидента. За последние более чем полтора года официальные ведомства ФРГ не обнародовали никакую информацию о ЧП.

    Ранее заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай призывает как можно скорее начать международное расследование теракта на газопроводе «Северный поток».

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    27 апреля 2024, 18:20 • Новости дня
    На аэродроме Остафьево в Москве подожгли вертолет
    На аэродроме Остафьево в Москве подожгли вертолет
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Неизвестные лица в ночь на 26 апреля подожгли вертолет на аэродроме Остафьево на юго-западе Москвы, сообщили СМИ со ссылкой на источники в МВД и территориальном отделе полиции.

    Пожар зафиксировали на стоянке «Северная». Как указал источник, неизвестными лицами был совершен поджог вертолета, в 03:09 мск на месте работали две спасательные машины аэропорта Остафьево, площадь возгорания – примерно 30 кв. м. По его словам, вертолет, принадлежавший ГКУ «Московский авиационный центр», был зачехлен и стоял на стоянке, передает РБК.

    Отмечается, что на месте происшествия следователи обнаружили канистры с горючей жидкостью, монтировку, сумку для сменной обуви, пару перчаток и обрывки колючей проволоки. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

    Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал о задержании в Самарской области пытавшихся поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме подростков. Они занимались поджогом релейных шкафов. Кроме того, в Смоленской области трех несовершеннолетних задержали после поджога релейных шкафов, они заявили, что сделали это, выполняя задание, полученное в мессенджере.

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    27 апреля 2024, 17:48 • Новости дня
    Американские бомбы GLSDB оказались бесполезны на Украине

    Interia: Бомбы GLSDB оказались бесполезны на Украине из-за российской РЭБ

    Американские бомбы GLSDB оказались бесполезны на Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские специальные бомбы большой дальности GLSDB, которые были отправлены ВСУ, продемонстрировали свою неэффективность из-за российских систем РЭБ, которые их подавляют, сообщили польские СМИ.

    Как пишет Interia, Украина стала первой, кто заполучил их в свой арсенал, бомбы были переданы в феврале этого года, но только они оказались совершенно бесполезными, передает РИА «Новости».

    По данным издания, бомбы GLSDB основаны на GPS-навигации, которую успешно подавляют российские средства радиоэлектронной борьбы. По этой причине на данный момент украинские военные перестали применять это оружие.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские системы ПВО смогут справиться с высокоточными управляемыми реактивными снарядами GLSDB, которые Запад поставляет для нужд ВСУ.

    В конце января Пентагон подтвердил, что собирается передать Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB, которые представляют собой адаптированные к выстрелам из РСЗО авиабомбы.

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    27 апреля 2024, 17:23 • Новости дня
    Блогера-самбиста с Украины арестовали за избиения жителей Ростовской области

    В Ростовской области отправили в СИЗО избивавшего людей блогера-самбиста

    Блогера-самбиста с Украины арестовали за избиения жителей Ростовской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Суд Ростовской области отправил под стражу 17-летнего подростка, который нападал на прохожих на улицах, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

    В сообщении говорится, что судом по ходатайству следователя в отношении подростка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает «Рен-ТВ».

    В настоящее время юноша находится под арестом. С ним проводят следственные действия, устанавливают другие эпизоды его противоправной деятельности.

    Накануне полиция Ростова-на-Дону начала проверку после того, как в Сети появились видеозаписи, на которых переехавший с Украины блогер-самбист избивает людей.

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    27 апреля 2024, 21:56 • Новости дня
    Скончался народный артист России Василий Решетников
    Скончался народный артист России Василий Решетников
    @ Красноярский драматический театр им. Пушкина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист России Василий Решетников ушел из жизни на 75-м году после продолжительной болезни.

    О смерти актера сообщил Красноярский драматический театр им. Пушкина, передает «Московский комсомолец».

    «Артист нашего театра, народный артист РФ, один из самых любимых и ярких артистов Красноярского края. Обаятельный, светлый, легкий, открытый и отзывчивый человек», – говорится в сообщении на сайте учреждения.

    Решетников родился в 1950 году, является выпускником Красноярского училища искусств. Среди театральных работ актера – роли в постановках «Темные аллеи», «Тихий шорох уходящих шагов», «Матренин двор», «Ромео и Джульетта», «Чайка». Кроме того, он снялся в спортивной драме «Начни сначала».

    На прошлой неделе стало известно о смерти актера Юрия Омельченко. Он скончался в больнице от повторного инсульта в возрасте 48 лет.

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    27 апреля 2024, 16:59 • Новости дня
    Россия уничтожает переданное Киеву вооружение НАТО еще до попадания на фронт

    Welt: Российская армия уничтожает поставленное Западом Киеву вооружение до его попадания на фронт

    Россия уничтожает переданное Киеву вооружение НАТО еще до попадания на фронт
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска уничтожают вооружение, полученное Киевом от западных союзников, еще до того, как оно попадет в руки ВСУ, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

    «Кажется, Вооруженные силы России нацелились теперь на железную дорогу. <…> Отмечается, что удар был нанесен по военной технике», – отметил Ваннер, передают «Известия».

    ВС России удается уничтожать поступающие на Украину западные вооружения благодаря хорошей работе разведки, добавил журналист.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия наносит удары по военным объектам и логистическим маршрутам на Украине, чтобы затруднить доставку американского оружия украинским войскам.

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    28 апреля 2024, 04:15 • Новости дня
    Стала известна причина задержания в клубе «Ненависть» лидера «Коррозии металла»

    Директор группы «Коррозия металла» сообщила причины задержания лидера группы Сергея «Паука» Троицкого

    Стала известна причина задержания в клубе «Ненависть» лидера «Коррозии металла»
    @ Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Как сообщила Рунова, правоохранители хотят привлечь музыкантов к ответственности за пропаганду нацистской символики. Речь идет о не предназначенной к продаже символике на брендированной продукции группы, «где изображены древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами».

    «Правоохранители хотят сделать из выступления группы новую «голую вечеринку», хотя это совсем не так, потому что российское законодательство никто из участников музыкального коллектива не нарушал», – выразила мнение ТАСС директор «Коррозии металла».

    Рунова отметила, что Троицкий вместе с остальными музыкантами был задержан и допрошен в гримерке ночного клуба «Ненависть», где «Коррозия металла» выступала в рамках гастрольного тура.

    Комментариев со стороны превоохранительных органов пока не последовало.

    Сергей Троицкий, известный под сценическим псевдонимом Паук, является создателем и лидером группы «Коррозия металла». В 2002 году в отношении него было возбуждено уголовное дело о возбуждении национальной вражды.

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    27 апреля 2024, 21:36 • Новости дня
    Шольц объяснил невозможность отправки ракет Taurus на Украину без немецких военных
    Шольц объяснил невозможность отправки ракет Taurus на Украину без немецких военных
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность передачи дальнобойных ракет Taurus Киеву, так как в этом случае надо будет отправить на Украину военных бундесвера.

    Об этом Шольц заявил на мероприятии Социал-демократической партии Германии в Люнебурге, передает ТАСС.

    По словам немецкого канцлера, Taurus является тем оружием, которое можно поставить только при условии полного контроля за его использованием. В таком случае Германия будет напрямую вовлечена в конфликт, считает Шольц, так как это потребует отправки на украину немецких солдат.

    «В этой войне не будет немецких солдат и не будет военных НАТО. Мы не будем действовать с немецкими солдатами внутри Украины и не будем проводить военные действия за ее пределами, такие как управление целями и тому подобное», – сказал он.

    Ранее Шольца призвали пересмотреть отказ поставлять Киеву ракеты Taurus.

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    27 апреля 2024, 21:04 • Новости дня
    Арестован бывший подчиненный экс-замглавы Минобороны Иванова

    Суд арестовал бывшего подчиненного экс-замглавы Минобороны Иванова за растрату

    Tекст: Валерия Городецкая

    Басманный суд Москвы арестовал бывшего подчиненного экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова, следует из картотеки суда.

    Экс-подчиненный Иванова Антон Филатов занимал руководящие должности в ряде подведомственных Минобороны компаний, он арестован по делу о растрате в особо крупном размере, передает ТАСС.

    Напомним, Иванов подозревается в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны, он арестован. Сообщалось, что ему могут быть предъявлены новые обвинения.

    Коментарии (6)
    28 апреля 2024, 10:23 • Новости дня
    The Washington Post: Зеленский преуменьшил настоящие потери ВСУ на поле боя

    The Washington Post: Зеленский занизил число потерь ВСУ, чтобы не мешать мобилизации

    The Washington Post: Зеленский преуменьшил настоящие потери ВСУ на поле боя
    @ Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский не назвал цифры, которые бы реально отразили количество погибших в ходе СВО, пишет Washington Post со ссылкой на украинского депутата.

    По словам источника издания, слова президента о том, что с 2022 года было убита 31 тыс. солдат, «значительно преуменьшает истинные потери от войны». Президент намеренно занизил потери, чтобы не мешать мобилизации.

    Депутат считает, что украинцев от мобилизации отпугивают опасения из-за неограниченных сроков службы, низкая оплата и отсутствие поддержки семей солдат.

    Также издание указало, что с помощью новых поставок оружия из США «Киев должен решить проблему критической нехватки войск и укрепить свою оборону». В Вашингтоне ожидают, что новое оружие позволит Киеву решить эти проблемы.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала СВО.


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    28 апреля 2024, 11:11 • Новости дня
    В Казахстане прокомментировали данные о передаче самолетов для нужд ВСУ

    Астана опровергла продажу списанных истребителей Киеву

    В Казахстане прокомментировали данные о передаче самолетов для нужд ВСУ
    @ Александр Кондратюк/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Казахстанская компания «Казспецэкспорт» не продавала 117 списанных военных самолетов Украине, следует из сообщения фирмы.

    Согласно информации на сайте компании, распространяемая информация не соответствует действительности, все торги по реализации авиационной техники проведены в соответствии с законодательством, при этом иностранные компании к торгам не допускались.

    Отмечается, что списанная техника ликвидируется и вывозится с территории предприятия только в виде лома цветных металлов.

    Ранее Австралия отказалась отдать старые вертолеты для ремонта и передачи Киеву и предпочла их утилизировать.

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    27 апреля 2024, 22:57 • Новости дня
    Макрон порассуждал о применении ядерного оружия

    Макрон призвал к дискуссии о будущем европейской обороны, включая ядерное оружие

    Макрон порассуждал о применении ядерного оружия
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за начало дискуссии о будущем европейской обороны, включая ядерное оружие. Об этом он заявил в беседе с французской молодежью.

    «Нужно обсудить все это и понять, что нас действительно защищает», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на эльзасский новостной портал DNA.

    Макрон напомнил, что французская военная доктрина допускает применение ядерного оружия в тех случаях, когда существуют угрозы жизненно важным интересам страны. При этом он подчеркнул, что оценка этих интересов происходит с точки зрения обороны всей Европы, поэтому нужно обсудить противоракетную оборону, оружие большой дальности и ядерное оружие для стран, которые «им обладают или имеют на своей территории американские ядерные вооружения».

    «Франция сохранит специфику своей доктрины, но готова содействовать в большей мере европейской обороне», – подчеркнул французский лидер.


    Коментарии (21)
    27 апреля 2024, 20:25 • Новости дня
    В МИД объяснили проверки иностранных граждан на российской границе

    Захарова: Проверки на российской границе связаны с сохранением террористической угрозы

    В МИД объяснили проверки иностранных граждан на российской границе
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия ужесточила пограничный контроль в связи с сохранением террористической угрозы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    В комментарии Захаровой по поводу въезда граждан Таджикистана на территорию России, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что ситуация на сухопутных участках российско-казахстанской границы, где осуществляется пропуск иностранных граждан, связана с повышенными мерами безопасности, которые РФ обязана предпринимать после масштабного теракта в «Крокусе» и в связи с сохранением террористической угрозы, передает ТАСС.

    По ее словам, этим вызвана необходимость проверочных мероприятий, осуществляемых российскими органами пограничного контроля на пунктах пропуска, которые проводятся вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу.

    Захарова подчеркнула, что российские пограничники находятся в «прямом контакте с иностранными партнерами» для «урегулирования возникающих вопросов в духе добрососедства», а также «партнерского взаимодействия в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом».

    Дипломат также пояснила, что информация в СМИ о количестве «застрявших» у погранпереходов автотранспортных средств преувеличена. По ее словам, на данный момент их общее число не превышает 30, а при организации прохождения границы приоритетное внимание погранслужба уделяет детям, женщинам и лицам пожилого возраста.

    Ранее сообщалось, что Таджикистан официально выразил обеспокоенность сложностями, с которыми сталкиваются его граждане при пересечении границы с Россией.

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      На «передке» есть только сейчас

      Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

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