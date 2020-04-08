Россиян могут вывозить из-за рубежа бизнес-джетами

Минтранс предложил наделить Росавиацию полномочием согласовывать вывоз российских граждан из-за рубежа с помощью бизнес-джетов.

Об этом сообщает ТАСС.

В субботу правительство установило порядок помощи российским гражданам, застрявшим за рубежом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что выделенные правительством деньги для помощи россиянам, застрявшим за рубежом, поступили в МИД.