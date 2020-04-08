Россиян могут вывозить из-за рубежа бизнес-джетами

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8 апреля, среда  |  Последнее обновление — 18:40  |  vz.ru
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Как победить дефицит медицинских масок

Россия вводит ограничения на продажу масокФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Правительство вводит драконовские меры по борьбе со спекуляцией медицинскими масками – ведь цены на этот по-прежнему дефицитный товар взлетели в последнее время в разы. Помогут ли нововведения вернуть медицинские маски в свободную продажу, сколько должен стоить такой товар и как обстоят дела с его производством в России? Подробности...
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Трамп объявил войну русским монархистам

Лозунг РИД – фраза Иоанна Кронштадтского «Демократия в аду, а на небе Царство»Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Госдепартамент США с подачи Белого дома внес в свой список террористических организаций «Русское имперское движение». Это первый для списка случай, когда в терроризме обвинена не исламская, а православная организация. Зачем это нужно американцам и почему выбор пал именно на РИД? Ответ может показаться смешным, но смешного в этой ситуации мало.  Подробности...
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Устойчивость россиян к коронавирусу получила неожиданное объяснение

В странах, где прививки от туберкулеза имеют массовый характер, смертность от коронавируса в 10 раз меньшеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Сенсационная гипотеза ученых из США получила новое подтверждение. Возможность взаимосвязи между смертностью от COVID-19 и прививками от туберкулеза признала и глава ФМБА Вероника Скворцова. Если это так, население России защищено от коронавируса в разы лучше, чем американцы и итальянцы. Но как это работает? И почему страны Запада отказались от спасительной БЦЖ, а бывший соцблок − нет? Подробности...
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Коронавирус оставил Британию без лидера

Борис Джонсон в начале пандемии коронавирусаФото: Jack Hill/The Times/PA/ТАСС
Иностранные коллеги желают выздоровления премьер-министру Британии Борису Джонсону, находящемуся в реанимации. Джонсон уже десять дней страдает от коронавируса, а теперь передал руководство правительством министру иностранных дел. Что происходит с государственным управлением на Туманном Альбионе и в других странах в случае серьезной болезни лидера? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Настало время вцепиться в социальные нормы

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
У нас сейчас та ситуация, когда в социальные нормы нужно вцепиться двумя руками и не отпускать их. Потому что если мы их потеряем, то и здоровье психики населения изрядно просядет, а этот парень из Рязанской области окажется только первой ласточкой. Подробности...

Эффективный Китай выигрывает у бессильного Запада

Сергей Мардан, публицист
Если раньше Китай использовал почти исключительно экономические рычаги, щедро инвестируя в строительство в странах третьего мира, то сегодня он претендует на то, чтобы присвоить себе роль державы, спасшей мир от новой чумы. Подробности...

QR-код – это еще не печать Антихриста

Сергей Худиев, публицист, богослов
В наши дни Антихрист как мировой вождь еще не явился, и, соответственно, присяги себе не требует, принятие QR-кода не знаменует никаких мировоззренческих решений и печатью Антихриста никоим образом не является. Подробности...
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    Российские особенности коронавируса

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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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          В случае необходимости выйти из дома вы надеваете маску?
          • Да, для защиты от вируса

          • Да, с другой целью

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, не могу приобрести

          Чего вам больше всего не хватает на самоизоляции?
          • Живого общения

          • Прогулок

          • Физических нагрузок

          • Работы

          • Другого (указать в комментариях)

          Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?
          • Одну неделю

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          • Столько, сколько будет необходимо

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              В случае необходимости выйти из дома вы надеваете маску?

              Россиян могут вывозить из-за рубежа бизнес-джетами

              8 апреля 2020, 18:27

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Минтранс предложил наделить Росавиацию полномочием согласовывать вывоз российских граждан из-за рубежа с помощью бизнес-джетов.

              Об этом сообщает ТАСС.

              В субботу правительство установило порядок помощи российским гражданам, застрявшим за рубежом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что выделенные правительством деньги для помощи россиянам, застрявшим за рубежом, поступили в МИД.


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