Предприятия Росатома приступили к стерилизации медицинских масок

АО «Стерион», созданное при участии Росатома, заключило контракт с компанией «Дельрус» на стерилизацию более 58 млн медицинских масок, сообщает пресс-служба госкорпорации.

«Дельрус» осуществляет поставки стерильных масок в российские медицинские учреждения, говорится в сообщении на сайте Росатома. Отмечается, что необходимость в стерилизации масок до их использования обусловлена тем, что внутренние поверхности маски контактируют со слизистыми оболочками человека.

По словам генерального директора Росатома Алексея Лихачева, стерилизация с использованием радиационных технологий обеспечивает гарантированную безопасность обработанных медицинских изделий, что особенно важно в условиях нынешней пандемии.

На оборудовании АО «Стерион» уже обработана первая партия продукции в количестве 92 тыс. масок. Предприятие экстренно переведено c двухсменного на трехсменный (круглосуточный) режим работы, что позволит обрабатывать до 10 млн масок в неделю.

Как сообщает генеральный директор интегратора Росатома в области радиационных технологий в медицине и промышленности АО «Русатом Хэлскеа» Александр Шибанов, в ближайшие дни к работе по стерилизации подключится АО «НИФХИ имени Карпова» (входит в контур управления АО «Русатом Хэлскеа»), на базе которого планируется стерилизовать до 3 млн масок в неделю.

«Также к работе уже привлечены и другие предприятия, занимающиеся стерилизацией медицинских изделий», – добавил он.

АО «Стерион» – это оператор специализированного центра санитарной обработки. АО было создано Росатомом совместно с частным инвестором в феврале 2016 года. Входит в контур управления АО «Русатом Хэлскеа» (интегратор Росатома в области радиационных технологий в медицине и промышленности).

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