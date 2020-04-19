Пилот МиГ-31 снял на видео встречу с F-16

Российский пилот истребителя МиГ-31 снял на видео встречу в международном воздушном пространстве с истребителем F-16 НАТО.

На видео к МиГ-31, который сопровождал стратегический ракетоносец Ту-95МС во время полета в международном воздушном пространстве, присоединился истребитель F-16. МиГ приблизился к иностранному самолету, после чего российский пилот дружески поприветствовал коллегу из НАТО, помахал ему рукой и показал большой палец, сообщает «Российская газета».

Таким образом российский пилот МиГ-31 занял позицию между ракетоносцем Ту-95МС и истребителем НАТО, предупреждая о недопустимости большего сближения

После этого F-16 свернул в сторону.

«МиГ-31 контролирует соблюдение установленной Минздравом безопасной дистанции буржуином и наличие у него маски», – пишет под видео опубликовавший кадры блогер FighterBomber.

МиГ-31 считается одним из самых быстрых самолетов, он может разгоняться до 2500 километров в час. F-16 медленнее летает на 400 км/ч.

Напомним, натовские истребители регулярно подлетают к российским бомбардировщикам, выполняющим полеты в международном воздушном пространстве.

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