Российские ракетоносцы совершили 13-часовой полет над северными морями

Два стратегических ракетоносца Ту-160 в сопровождении истребителей-перехватчиков МиГ-31 выполнили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями, сообщает Минобороны России.

На отдельных этапах полета российские самолеты сопровождались истребителями F-16 ВВС Норвегии и Дании, передает РИА «Новости».

Плановый полет Ту-160 над нейтральными водами продолжался более 13 часов. Российские экипажи отработали дозаправку в воздухе.

Подчеркивается, что ВКС выполняют полеты «в строгом соответствии с международными правилами».

В среду сообщалось, что российские Ту-160 прошли в международном воздушном пространстве у северо-восточного побережья Британии. Британия отправила истребители на сопровождение.

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