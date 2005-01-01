Британия отправила истребители на сопровождение Ту-160 у своих границ

Власти Британии сообщили, что подняли истребители «Тайфун» для наблюдения за российскими бомбардировщиками Ту-160, которые приблизились к воздушному пространству страны.

Представитель королевских ВВС сообщил, что российские самолеты не заходили в воздушное пространство государства, передает Reuters.

Отмечается, что Ту-160 прошли в международном воздушном пространстве у северо-восточного побережья Британии.

29 марта британские ВВС сообщили, что «отслеживали российские бомбардировщики над Северным морем, проводив их до границ воздушного пространства Великобритании и убедившись, что российские самолеты не нарушали границ Соединенного Королевства». При этом ВВС Британии умолчали о том, что российские стратегические ракетоносцы находились под охраной истребителей-перехватчиков МиГ-31.