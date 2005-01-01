Британские военные показали перехваченный российский бомбардировщик

Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160 у воздушного пространства Соединенного Королевства, об этом сообщила пресс-служба минобороны страны.

«ВВС страны совместно с НАТО отслеживали российские бомбардировщики над Северным морем. Наши самолеты проводили их до границ воздушного пространства Великобритании и убедились, что российские самолеты не нарушали границ Великобритании», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Today, RAF Quick Reaction Alert Typhoon fighter aircraft scrambled from @RAFLossiemouth, with a Voyager from @RAFBrizeNorton, to monitor two Russian Blackjacks approaching UK airspace.



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Ранее в субботу СМИ со ссылкой на данные западных авиадиспетчерских служб сообщили, что ВВС Британии сопроводили российские бомбардировщики Ту-95, вылетевшие с авиабазы в Мурманской области.