Британия подняла истребители на перехват российских Ту-95

Два дежурных истребителя ВВС Британии «Торнадо» вышли с авиабазы для идентификации и сопровождения российских бомбардировщиков, проводивших полет над Северным морем, об этом свидетельствуют данные западных авиадиспетчерских служб.

Речь идет о бомбардировщиках Ту-95, вылетевших с авиабазы в Мурманской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные радиоперехвата.

Британские истребители регулярно поднимаются для сопровождения российских военных самолетов.

Так, в августе 2018 года Британия подняла истребители Eurofighter Typhoon для сопровождения двух российских самолетов над акваторией Черного моря. В сентябре СМИ сообщили, что истребители Великобритании и Франции подняли для перехвата предположительно военных самолетов России над Северным морем.