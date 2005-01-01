Истребители Франции и Британии подняли для перехвата самолетов России

СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что истребители Великобритании и Франции подняли для перехвата предположительно военных самолетов России над Северным морем.

Министерство обороны Великобритании никак не прокомментировало ситуацию, сославшись на то, что не может предоставлять информацию касательно «проводящихся в данный момент операций», пишет ТАСС.

«Мы предоставим всю информацию позднее», – сказали в военном ведомстве Соединенного Королевства.

Напомним, Министерство обороны неоднократно заявляло, что полеты российских самолетов над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана являются регулярными и происходят строго с соблюдениями всех международных правил по использованию воздушного пространства.