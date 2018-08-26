Британские истребители вылетали на перехват российских самолетов

Британия подняла истребители Eurofighter Typhoon утром воскресенья для сопровождения двух российских самолетов над акваторией Черного моря, сообщает пресс-служба королевских ВВС.

Уточняется, что истребители Typhoon были подняты с авиабазы в Румынии в ответ на полет противолодочного самолета Бе-12 и военно-транспортного многоцелевого самолета Ан-26 ВКС России, передает РИА «Новости».

Королевские ВВС отмечают, что это третий случай вылета британских самолетов в рамках миссии НАТО на этой неделе. Подчеркивается, что действия британских истребителей направлены на «предотвращение провокационных действий со стороны российских самолетов и оказания поддержки Румынии и союзникам по альянсу».

При этом пилот ВВС Британии утверждает, что оба российских самолета якобы вторглись в воздушное пространство Румынии. Он отметил, что сближение было выполнено «безопасно и профессионально обеими сторонами».

22 августа сообщалось, что самолеты британских ВВС вылетали с базы «Михаил Когэлничану» в Румынии для сопровождения российских истребителей Су-30 над Черным морем.