Российских пациентов с коронавирусом будут лечить в барокамере

Медики Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна провели экспериментальное лечение пациентов с коронавирусом в барокамере.

«Дело все в том, что во многих исследованиях, которые вышли в мире, как раз делается акцент на то, что нормобарическая оксигенация дает свой положительный эффект Поскольку в системе ФМБА России эта методика использовалась еще давно для восстановления спортсменов сборных команд, мы эту методику в течение двух дней, буквально с момента, как были опубликованы эти данные, внедрили. И уже первый пациент получает это лечение в полном объеме», – заявил замгендиректора по медчасти ФМБЦ Юрий Удалов, передает РЕН ТВ.

Клиническая эффективность этого метода уже доказана, его суть в том, чтобы насытить организм кислородом. Это можно сделать через маску или аппарат ИВЛ. Еще одним способом является барокамера.

«Барокамера бывает нескольких видов, в данном случае это нормобарическая барокамера, которая как раз дает тот самый эффект лучшего проникновения (кислорода)», – добавил Удалов.

Подобная методика подходит для больных в состоянии средней тяжести. Их доставляют в ФМБЦ из клинических отделений, а после лечения возвращают в больницы.

Ранее французские ученые установили, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.

Напомним, в России за последние сутки подтвердили 4069 новых случаев коронавируса, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 32 007 человек.

В пятницу ВОЗ официально подтвердила, что в мире зафиксировано более 2 млн инфицированных коронавирусом.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

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