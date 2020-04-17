Установлена температура полной гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.

В ходе эксперимента исследователи нагревали коронавирус до 60 градусов в течение часа, выяснив, что после такого воздействия некоторые его штаммы все еще были способны размножаться. Часовой нагрев до 60 градусов является стандартным протоколом дезактивации вируса, при этом полностью дезактивировать коронавирус удалось после нагрева до 92 градусов в течение 15 минут, передает РИА «Новости».

Для проведения эксперимента французские ученые использовали клетки почек африканской зеленой обезьяны, зараженные штаммом коронавируса, полученным от пациента из Германии. Инфицированные клетки помещались в две пробирки: одну с чистой средой, другую – с белками животного происхождения, имитируя реальные, а не стерильные условия.

После стандартной процедуры нагрева штаммы вируса в чистой среде оказались полностью дезактивированы, а в нестерильных образцах некоторые из них сохранились. Исследователи предположили, что стандартного протокола дезактивации может быть достаточно для дезактивации образцов с низкой вирусной нагрузкой, при этом для образцов с высоким содержанием вируса этого может не хватить.

Авторы эксперимента отметили, что результаты их исследования должны поспособствовать выбору наиболее подходящего протокола дезактивации вируса для предотвращения угрозы заражения медперсонала, напрямую работающего с образцами.

В России за сутки подтвердили 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 27 938 человек. Лидерами по числу новых случаев коронавируса за сутки стали Москва – 1370, Подмосковье – 467 и Санкт-Петербург – 154. 15 апреля число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 3388. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 100.

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