Власти Москвы сказали, когда наступит пик распространения коронавируса

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17 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 11:14  |  vz.ru
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Коронавирус создал в России десятки производств

Российская промышленность мобилизовала выпуск санитайзеровФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Антисептики для рук, как и маски, стали дефицитным и крайне дорогим товаром из-за коронавируса. С одними и теми же проблемами столкнулись многие западные страны, которые атаковал COVID. Однако российская промышленность показала чудеса мобилизации в борьбе с заразой: ей удалось в шесть раз увеличить объемы производства по сравнению с началом марта. Как это получилось? Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Зачем мир пугают «второй волной» коронавируса

Отмечены случаи повторного выявления коронавируса у уже излечившихся от COVID-19 людейФото: China Daily/REUTERS
Глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун предрек планете вторую волну пандемии. Хуже того, некоторые эпидемиологи считают, что пресловутый коронавирус с нами очень надолго, и связанные с ним эпидемии приобретут сезонный характер. Как это понимать и что должно сделать человечество, чтобы окончательно победить инфекцию? Подробности...
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Образ «самого жестокого диктатора в истории» сильно исказили

Музей геноцида в здании бывшей тюрьмы Туол СленгФото: REUTERS/Samrang Pring
Ровно 45 лет назад под натиском красных кхмеров пала столица Камбоджи − Пномпень. В стране обнулилось до «нулевого года» время и воцарилась диктатура, которую называют самой кровавой и жестокой в истории. «Мускулами» новой власти выступили 12-15-летние неграмотные подростки с мотыгами, и то, что мы знаем об их зверствах − правда. Но образ лидера кхмеров − Пол Пота − был сильно искажен. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Китайские модели COVID-19 оказались пустотой

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Если бы на момент итальянской вспышки о вирусе не было бы никакой информации, никаких «ВИЧ-протоколов», никакого «китайского опыта», то и итальянцам, и французам, и испанцам, и американцам с англичанами, да и нам было бы легче. Подробности...
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Введение режима ЧС не облегчит жизнь гражданам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Гражданам в период ЧС остаются не права, а обязанности и ответственность. Причем ответственность жесткая, не как сейчас. Власти имеют право мобилизовать вас и ваше имущество для неотложных целей – и за уклонение предусмотрено серьезное наказание. Подробности...
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Из хороших украинских детей делают деревянных солдат

Павел Волков, публицист
Никто особо не сомневался, что в украинском образовании творится дикость – пропаганда агрессивного национализма и пещерное невежество. Но только благодаря переходу на дистанционное обучение все это увидели и осознали всю степень ужаса. Подробности...
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

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              Власти Москвы сказали, когда наступит пик распространения коронавируса

                 17 апреля 2020, 09:59
              Фото: Сандурская Софья/Агентство «Москва»
              Текст: Евгения Шестак

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              Пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на ближайшие две-три недели, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

              «Ближайшие недели будут трудными для Москвы, поскольку, вероятнее всего, пик заболеваемости придется на следующие две-три недели», – цитирует РИА «Новости» Ракову.

              По ее словам, нагрузка на здравоохранение Москвы выросла в разы. По ее словам, ведется масштабная работа по перепрофилированию коек под лечение коронавируса. Однако москвичи по-прежнему нуждаются в медицинской помощи по другим профилям.

              «Увы, москвичи не перестали болеть, и как прежде нуждаются в медицинской помощи по другим профилям. Поэтому двойная нагрузка ложится на стационары как занятые в борьбе с новой инфекцией, так и на другие больницы города Москвы», – сказала Ракова.

              Заммэра поблагодарила врачей за самоотверженность и сплоченность, которые делают все возможное, чтобы остановить коронавирус. 

              «Уверена, что видя ваш ежедневный подвиг, москвичи более ответственно и бережно будут относиться к своему здоровью и безопасности окружающих, и вскоре Москва вернется к привычному ритму жизни», – добавила Ракова.

              При этом она отметила, что то, как Москва справится в эти недели с коронавирусом, зависит не только от врачей, но и граждан, которые должны исполнять предписания властей.

              Ракова подчеркнула, что благодаря проведенной за последние два месяца работе по борьбе с коронавирусом, городская система здравоохранения подготовлена к новым вызовам. 

              По ее словам, еще 123 пациента в столице вылечились от коронавируса, всего в Москве уже вылечилось 1517 человек. 

              «Мы видим, что в Москве стабильно выздоравливает более сотни человек в сутки, и надеемся, что эта позитивная динамика будет только усиливаться», – добавила Ракова.

              Заммэра напомнила, что в Москве пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в зависимости от состояния проходят лечение либо в стационарах, либо на дому.

              Ранее в Москве приняли решение считать все случаи ОРВИ основанием для подозрения на коронавирус. Такие пациенты будут рассматриваться как потенциальные носители вируса, им будет выдаваться предписание о необходимости соблюдать режим самоизоляции. 

              В России за сутки подтвердили 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 27 тыс. 938 человек.

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