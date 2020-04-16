Все случаи ОРВИ в Москве решено считать подозрением на коронавирус

В Москве решено считать все случаи ОРВИ основанием для подозрения на коронавирус. Такие пациенты будут рассматриваться как потенциальные носители вируса, им будет выдаваться предписание о необходимости соблюдать режим самоизоляции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Эпидемиологическая ситуация в Москве продолжает оставаться напряженной, мы ежедневно фиксируем рост новых случаев заболевших коронавирусной инфекцией, среди которых все меньше людей, которые приехали из-за рубежа. Вирус активно распространяется уже внутри города. В связи с этим по рекомендации Клинического комитета мы приняли решение о том, что все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус», – сказала Ракова, ее слова приводит оперштаб Москвы по коронавирусу в Telegram.

Врачи будут регулярно обзванивать пациентов, чтобы проверять их состояние. Отмечается, что такой алгоритм позволит вести динамические наблюдения в ежедневном режиме. Если пациенту станет хуже, то тактика лечения будет оперативно изменена и будет приниматься решение о госпитализации.

«Для того, чтобы предотвратить распространение инфекции в городе, всем этим лицам в обязательном порядке будет выдаваться именное постановление главного санитарного врача о том, что они должны находиться в режиме изоляции 14 дней. Такое же постановление будет выдаваться и всем проживающим с ним лицам. Все эти меры мы принимаем для того, чтобы не допустить или максимально уменьшить количество тяжелых случаев заболевания корона вирусной инфекции с одной стороны, с другой стороны – не ухудшить эпидемиологическую ситуацию в городе и обезопасить москвичей», – добавила Ракова.

При подозрении на развитие пневмонии пациенты будут направлены в амбулаторные центры для проведения компьютерной томографии легких, анализов крови и ЭКГ. Такой подход позволит минимизировать контакты потенциально заболевших коронавирусом людей, а также вовремя выявить его и не допустить дальнейшего распространения.

В России за сутки подтвердили 3 тыс. 448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 27 тыс. 938 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.