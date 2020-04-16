Путин предложил перераспределить часть средств в рамках двух нацпроектов

Президент России Владимир Путин предложил перераспределить часть средств в рамках нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Расселение аварийного жилья».

«Предлагаю рассмотреть возможность перераспределения части расходов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», а также программ по расселению аварийного жилья для того, чтобы увеличить темпы расселения такого жилья, строительства и ремонта дорог», – заявил глава государства на совещании по вопросам развития строительной отрасли.

Он пояснил, что таким образом удастся «дополнительно загрузить заказами строительную и смежные отрасли, поддержать занятость».

В рамках совещания с президентом вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что программа расселения аварийного жилья может быть ускорена для поддержки строительной отрасли в условиях спада в экономике и ситуации с коронавирусом.

«В рамках поддержки регионам готовы влево сдвинуть и ускорить программу по аварийному и ветхому жилью, сегодня ряд регионов подтвердил, что при имеющемся финансировании на последующие годы можно это сделать. Мы готовы по программе «Стимул» дополнительные объемы выполнить в этом году – это подготовка территорий для будущих застроек. Есть у нас достаточно большие возможности», – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Хуснуллин заявил, что реализация нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» идет с опережением графика.

«Один из главных вопросов – это строительство дорог. Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» мы в этом году, несмотря на все сложности, раскрутили достаточно хорошо, мы идем с опережением графика, практически все регионы законтрактовались», – пояснил он, сообщает РИА «Новости».

Вице-премьер добавил, что на еженедельном штабе с губернаторами рассматривалась возможность дополнительно выполнить объемы в текущем году.

«Хочу сказать, что, несмотря на все эти трудности, большинство регионов подтвердили, что они готовы перевыполнить программу по ремонту и строительству дорог», – сказал Хуснуллин.

Ранее Путин пообещал поддержку строительной отрасли.