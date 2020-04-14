На Украине исключили возможность возгорания хранилищ ядерных отходов в зоне ЧАЭС

Пожар в зоне Чернобыльской АЭС не угрожает хранилищам ядерных отходов, заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Там сейчас полностью безопасно. Любые возгорания исключены. ХОЯТ-2 – это огромная железобетонная конструкция, обнесенная забором. Внутри емкости из монолитного железобетона, в которых на сотни лет будут упрятаны радиоактивные отходы», – написал Геращенко в Facebook.

По его словам, ХОЯТ-1, на котором хранится отработанное ядерное топливо с Чернобыльской АЭС, находится на территории самой АЭС.

Ранее сообщалось, что пожар в Чернобыльской зоне распространился до Припяти и подошел на расстояние двух километров от хранилищ с высокоактивными радиационными отходами «Подлесный».

Напомним, 4 апреля на территории у зоны отчуждения на площади 20 га у Чернобыльской атомной электростанции возник пожар, а 7 апреля он увеличился до 35 га. Жители поселка Полесское в Чернобыльской зоне эвакуированы. Возбуждено уголовное дело. В пожарах обвинили сталкеров.