В пожарах в Чернобыльской зоне обвинили сталкеров

Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС могли начаться из-за сталкеров, считает член общественного совета при госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

«На этот раз эти поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин, но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на «тропе жизни» сталкеров. Об этих местах есть информация в соцсетях, где сталкеры показывают, как они поджигают. Я считаю, виноваты две стороны: это и человек, который делал поджоги, и люди, которые это допустили», – передает РИА «Новости» слова Емельяненко со ссылкой на сайт «Громадське радио».

По словам эксперта, спасатели контролируют ситуацию в Чернобыльской зоне.

«Горит трава, много дыма... Режимом контролируемого сжигания происходит тушение. Мы ездим с дозиметром. Когда идешь по пожару – это поднятие радиационного фона в несколько раз, но оно стремительно падает, когда отходишь от пожара. Когда горит что-то в Чернобыльской зоне, оно извлекает ту радиацию из сока растения, и она идет высоким столбом в атмосферу. Затем это радиоактивное облако летит туда, куда дует ветер», – добавил он.

Напомним, 4 апреля на территории у зоны отчуждения на площади 20 га у Чернобыльской атомной электростанции возник пожар, а 7 апреля он увеличился до 35 га. Жители поселка Полесское в Чернобыльской зоне эвакуированы. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем, Украину предупредили об угрозе «очередного Чернобыля».