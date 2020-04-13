Пекин опроверг заявления о «дискриминации африканцев» в Китае

Власти США на фоне пандемии нового коронавируса не смогут посеять раздор между Китаем и Африкой безответственными заявлениями о якобы дискриминации в отношении уроженцев африканских стран, проживающих в КНР. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Мы обратили внимание на недавнее заявление официального представителя Госдепартамента США [о якобы имеющей место дискриминации уроженцев африканских стран в провинции Гуандун на юге Китая]. В то время как международное сообщество продолжает объединенными усилиями бороться с пандемией, американская сторона позволяет себе делать безответственные заявления, искажая факты. Мы советуем Вашингтону сосредоточить усилия на борьбе с коронавирусом в США, попытки внести раздор в добрые отношения Китая и Африки не увенчаются успехом», – сообщил он, передает ТАСС.

По словам эксперта, китайские власти обеспечивают законные права всех иностранцев, находящихся на территории КНР.

«Мы против дискриминации в отношении отдельных групп населения. Китай с Африкой всегда были и остаются добрыми друзьями, надежными партнерами, верными братьями», – отметил Лицзянь.

Напомним, в провинции Гуандун было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом нового типа среди уроженцев африканских государств. Позднее появились сообщения о том, что некоторые медицинские учреждения на юге КНР якобы приняли дискриминирующие меры в отношении представителей стран Африки, находящихся на территории Китая.

Ранее США не смогли объяснить обвинения в адрес России касательно «дезинформации» по коронавирусу.

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