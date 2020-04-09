США не смогли объяснить обвинения в адрес России касательно «дезинформации» по коронавирусу

Россия получила от Госдепа США невразумительный ответ на требование подтвердить обвинения в адрес Москвы о дезинформации по коронавирусу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«С удивлением наблюдаем за попытками нескольких американских средств массовой информации, кстати говоря, в том числе и высокопоставленных официальных лиц, обвинить Россию в проведении некой дезинформационной кампании против США в привязке к инфекционной пандемии. Мы специально обращались в Госдепартамент с требованием представить фактические подтверждения таких заявлений. <...> Никаких вразумительных объяснений подобных утверждений мы не получили, не говоря уже о каких-либо доказательствах», – передает ТАСС слова Захаровой.

Ранее представитель МИДа Австрии также обвинил Россию в якобы распространении дезинформации о коронавирусе. Более того, глава МИД Польши также утверждал, что Россия якобы использует ситуацию с коронавирусом для «дезинформационной кампании».

Позже представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов ответил на обвинение в дезинформации на фоне пандемии коронавируса.

Посольство России в Австрии также прокомментировало утверждение главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва якобы распространяет дезинформацию о коронавирусе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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